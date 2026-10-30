En ambos casos se trata, sobre todo, de los trabajos que sostienen la logística del comercio electrónico.

La temporada alta de fin de año volvió a disparar la contratación en Estados Unidos: entre UPS y Amazon, las dos empresas suman más de 400,000 puestos de trabajo temporales para afrontar el pico de envíos y compras navideñas. Son empleos de corta duración, pero representan una puerta de entrada concreta para quienes buscan trabajo rápido, y en una porción de los casos terminan derivando en un puesto permanente.

Estados Unidos busca más de 400,000 trabajadores de temporada para UPS y Amazon

Las cifras las anunciaron las propias compañías de cara a la temporada navideña de 2026:

alrededor de 100,000 trabajadores de temporada en todo el país. Es una cifra algo menor que la de años anteriores (en 2024 había sumado unos 125,000), en línea con los ajustes operativos que la empresa viene aplicando. UPS planea contratarde temporada en todo el país. Es unaque la de años anteriores (en 2024 había sumado unos 125,000), en línea con los ajustes operativos que la empresa viene aplicando.

más de 300,000 trabajadores para la temporada. Según se informó, representa alrededor de un 20% más que la temporada anterior, en contraste con buena parte del comercio minorista, que este año contratará con más cautela. Amazon prevé incorporarpara la temporada. Según se informó, representa alrededor de un, en contraste con buena parte del comercio minorista, que este año contratará con más cautela.

Sumadas, las dos empresas superan los 400,000 puestos temporales, la mayoría concentrados en las semanas de mayor movimiento, entre fines de octubre y las fiestas.

Qué tareas implican y cuánto pagan

En ambos casos se trata, sobre todo, de los trabajos que sostienen la logística del comercio electrónico. En UPS, los puestos son principalmente de clasificación, movimiento y reparto de paquetes: package handlers (manipulación de paquetes), choferes y ayudantes de reparto, con posiciones de tiempo completo y de medio tiempo.

En Amazon, las vacantes están en centros de distribución, clasificación y reparto, también con modalidades de tiempo completo y parcial. La compañía informó que el pago promedio de las posiciones de temporada parte de al menos 20 dólares por hora, y que la compensación total promedio supera los 30 dólares por hora al sumar los beneficios.

UPS busca unos 100,000 trabajadores de temporada y Amazon más de 300,000 para la temporada navideña en EE.UU. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo postularse

La postulación se hace de manera online, directamente en los sitios de empleo de cada empresa:

Amazon publica sus vacantes de temporada en su portal de empleos ( hiring.amazon.com , en la sección de trabajos de temporada), donde se puede buscar por ubicación y ver las posiciones ya abiertas.

UPS recibe las solicitudes a través de su portal de empleos, donde también se filtra por zona y tipo de puesto.

En ambos casos conviene postularse cuanto antes, ya que muchas de las vacantes se cubren en las semanas previas y durante el pico de la temporada.