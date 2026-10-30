Entre los trucos caseros que circulan para limpiar sin gastar en productos industriales, hay uno que tiene fundamento químico real: hervir cáscaras de naranja en vinagre para obtener un limpiador multiuso. No se trata de una ocurrencia sin sustento, sino de la combinación de dos agentes de limpieza que se potencian.
Para qué sirve hervir cáscara de naranja en vinagre
El resultado de hervir cáscara de naranja en vinagre es un limpiador líquido de uso general, pensado sobre todo para cortar la grasa de la cocina. Sirve para desengrasar azulejos, mesadas resistentes, el interior de la heladera, la parte externa de los electrodomésticos y otras superficies lavables. Además, disuelve restos de cal o sarro y ayuda a eliminar olores, dejando un aroma cítrico en lugar del olor fuerte del vinagre solo.
El truco combina dos limpiadores en un mismo líquido. Por un lado, el vinagre aporta ácido acético, que corta la grasa, disuelve los depósitos de cal y el jabón acumulado, y ayuda a desprender la suciedad. Por el otro, la cáscara de naranja libera d-limoneno, un compuesto natural que está en la parte externa de la cáscara y que funciona como solvente: ataca y disuelve la grasa, además de aportar el aroma cítrico característico.
El papel del calor es acelerar el proceso. Hervir la cáscara en el vinagre es, en realidad, una forma rápida de extraer el limoneno: lo que de otro modo llevaría dos semanas de macerado en frío, el calor lo logra en minutos. Por eso hervir la mezcla es la versión exprés del clásico limpiador de cáscaras en vinagre. Una vez frío y colado, ese líquido queda listo para usar.
Paso a paso: cómo preparar el limpiador en casa
El procedimiento es sencillo:
- Juntar las cáscaras de dos o tres naranjas (sirven las que quedan de comer la fruta).
- Colocarlas en una olla con vinagre blanco, en cantidad suficiente para cubrirlas (puede ser vinagre solo o en partes iguales con agua, si se prefiere un olor más suave).
- Llevar a fuego medio y dejar que hierva unos minutos, cuidando la ventilación de la cocina.
- Apagar, dejar enfriar por completo y retirar las cáscaras colando el líquido.
- Traspasar a un atomizador o a una botella limpia. Se usa rociando sobre la superficie y pasando un paño.