Aprovecha un residuo, las cáscaras que iban a la basura, y un producto económico y común como el vinagre, lo que lo hace un truco barato y ecológico (Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA).

Entre los trucos caseros que circulan para limpiar sin gastar en productos industriales, hay uno que tiene fundamento químico real: hervir cáscaras de naranja en vinagre para obtener un limpiador multiuso. No se trata de una ocurrencia sin sustento, sino de la combinación de dos agentes de limpieza que se potencian.

Para qué sirve hervir cáscara de naranja en vinagre

El resultado de hervir cáscara de naranja en vinagre es un limpiador líquido de uso general, pensado sobre todo para cortar la grasa de la cocina. Sirve para desengrasar azulejos, mesadas resistentes, el interior de la heladera, la parte externa de los electrodomésticos y otras superficies lavables. Además, disuelve restos de cal o sarro y ayuda a eliminar olores, dejando un aroma cítrico en lugar del olor fuerte del vinagre solo.

El truco combina dos limpiadores en un mismo líquido. Por un lado, el vinagre aporta ácido acético, que corta la grasa, disuelve los depósitos de cal y el jabón acumulado, y ayuda a desprender la suciedad. Por el otro, la cáscara de naranja libera d-limoneno, un compuesto natural que está en la parte externa de la cáscara y que funciona como solvente: ataca y disuelve la grasa, además de aportar el aroma cítrico característico.

El papel del calor es acelerar el proceso. Hervir la cáscara en el vinagre es, en realidad, una forma rápida de extraer el limoneno: lo que de otro modo llevaría dos semanas de macerado en frío, el calor lo logra en minutos. Por eso hervir la mezcla es la versión exprés del clásico limpiador de cáscaras en vinagre. Una vez frío y colado, ese líquido queda listo para usar.

Hervir cáscara de naranja en vinagre es un limpiador líquido de uso general, pensado sobre todo para cortar la grasa de la cocina.

Paso a paso: cómo preparar el limpiador en casa

El procedimiento es sencillo: