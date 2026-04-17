Estados Unidos comenzará a realizar en los próximos meses operaciones de cooperación internacional con 255 soldados de México. Las diferentes actividades fueron aprobadas recientemente por el Senado de México en respuesta a una solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum, con 90 votos a favor de la medida y tres abstenciones. Como parte de los ejercicios, 60 soldados de la Armada de México participarán del “Evento No. SOF 33 Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales mexicanas en los Estados Unidos Continentales”. El ejercicio responde a una invitación del Comando Norte del Ejercito de los Estados Unidos y busca mejorar habilitades tácticas y la coordinación militar. En línea con estos ejercicios, también se autorizará la salida de 120 elementos para participar en un entrenamiento militar de coordinación liderado por el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. Conocido como TRADEWINDS 2026 estas actividades que se llevarán a cabo en el Caribe (Antigua y Barbuda) involucrarán a 24 naciones diferentes con el objetivo de fomentar la coordinación internacional. También se autorizó la salida de otros 75 soldados para formar parte de la “Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales Mexicanas en los Estados Unidos Continentales CONUS”