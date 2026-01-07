Tiembla Estados Unidos: este es el ejército más fuerte de Latinoamérica que ya desafía a las grandes potencias

La captura de Nicolás Maduro en manos de las milicias estadounidenses impactó en el orden internacional y desató reacciones de diversas potencias. El Gobierno de Trump cuenta con uno de los ejércitos más poderosos y, a pesar de Brasil, podría recibir ayuda de un nuevo actor militar latinoamericano que lidera la región.

Su capacidad armada, su estructura y su posición regional podría convertirse en un actor relevante si el conflicto derivara en nuevas instancias de cooperación en materia de seguridad.

No es Brasil: el ejército latinoamericano que podría ser clave para Estados Unidos tras el conflicto con Venezuela

México aparece ubicado como el segundo ejército más fuerte de América Latina según los principales rankings internacionales de poder militar. Esa posición se explica, en gran medida, por el volumen de sus fuerzas armadas y por una estructura que integra ejército, fuerza aérea y armada bajo un mando unificado.

El país cuenta con más de 400.000 efectivos disponibles entre personal activo y de reserva. Ese número lo coloca entre los ejércitos con mayor cantidad de soldados a nivel global, un factor que suele ser determinante al momento de evaluar capacidad de respuesta, despliegue territorial y sostenimiento de operaciones prolongadas.

México tiene uno de los ejércitos más poderosos de América Latina. Fuente: Archivo.

¿Por qué México tiene un ejército poderoso?

Uno de los principales activos de México es su capital humano militar. La magnitud de sus tropas permitiría, en un escenario hipotético, aportar personal entrenado para tareas de apoyo, control territorial, logística o asistencia en contextos de crisis regional.

A esto se suma una red amplia de bases militares, aeropuertos, puertos y centros de entrenamiento distribuidos a lo largo del país. Esa infraestructura podría facilitar operaciones de coordinación, traslado de tropas o asistencia humanitaria, siempre en el marco de decisiones políticas que hoy no están definidas.

¿Por qué podría ser un actor clave tras la captura de Maduro?

Tras los acontecimientos en Venezuela, algunos analistas consideran que México podría ser observado por Estados Unidos como un socio regional clave, aunque ese escenario se mantiene en el terreno de lo hipotético.

Su fortaleza militar y su capacidad logística podrían convertirlo en un actor influyente si la crisis venezolana derivara en nuevas dinámicas de cooperación regional.