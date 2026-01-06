Después de años de parálisis, revisiones técnicas y un intenso debate social, Japón se prepara para reactivar la mayor central nuclear del planeta. Se trata de Kashiwazaki-Kariwa, una instalación estratégica ubicada en la prefectura de Niigata que vuelve al centro de la escena energética mundial en un momento clave para la seguridad eléctrica del país.

El reinicio marca un hito histórico: será el primer reactor nuclear que la empresa TEPCO pondrá en marcha desde el accidente de Fukushima, un evento que redefinió la política energética japonesa y dejó una huella profunda en la opinión pública.

Reactivan la central nuclear más grande del mundo

La central Kashiwazaki-Kariwa no es una planta cualquiera. Con siete reactores nucleares distribuidos en un área de más de cuatro kilómetros cuadrados, es la instalación con mayor capacidad instalada a nivel global. Está situada en la costa del mar de Japón, a unos 220 kilómetros de Tokio, en una región históricamente expuesta a la actividad sísmica.

Japón se prepara para reactivar la mayor central nuclear del planeta. Se trata de Kashiwazaki-Kariwa. Imagen: archivo.

Pese a su ubicación, la planta ha superado pruebas críticas. Resistió sin daños estructurales dos de los terremotos más relevantes del país en las últimas décadas, incluido el sismo de 2007 y el terremoto-tsunami de 2011 que derivó en la crisis de Fukushima.

Una reapertura condicionada por seguridad y control extremo

La vuelta a la actividad no llega sin exigencias. La Autoridad Reguladora Nuclear de Japón (NRA) dio luz verde tras constatar cambios profundos en la gestión, la seguridad operativa y los protocolos de emergencia. Entre las medidas implementadas destacan:

Muros de protección de hasta 15 metros

Sistemas eléctricos y de refrigeración de respaldo

Ventilación filtrada para escenarios extremos

Nuevos planes de evacuación y simulacros regionales

En total, TEPCO invirtió más de 8.000 millones de euros para cumplir con los estándares más estrictos del mundo en materia de seguridad nuclear y antisísmica.

Cuándo será la reapertura oficial

Aunque el aval regulatorio ya está concedido, el reinicio definitivo dependerá del contexto político y social. En diciembre de 2025, la asamblea local de Niigata aprobó la reactivación, habilitando al gobernador a dar el paso final para que las unidades 6 y 7 entren en operación en enero de 2026.

Sin embargo, el proyecto genera rechazo en parte de la población. Encuestas locales indican que más del 60% de los residentes mantiene preocupaciones sobre la seguridad, y las protestas, aunque minoritarias, siguen presentes. El recuerdo de Fukushima continúa siendo un factor decisivo en la percepción pública.

Por qué Japón vuelve a apostar por la energía nuclear

Antes de 2011, la energía nuclear aportaba cerca del 30% de la electricidad japonesa. Tras el cierre total del parque nuclear, el país aumentó su dependencia de combustibles fósiles importados, elevando costos y emisiones.

Hoy, en un contexto de crisis energética global, transición climática y presión sobre las redes eléctricas, Japón busca recuperar parte de su capacidad nuclear bajo reglas mucho más estrictas. De los 33 reactores técnicamente operativos, 14 ya fueron reactivados y otros 11 están en proceso de aprobación.