Estados Unidos permite el ingreso legal de ciertos extranjeros sin necesidad de presentar visa, pasaporte o Real ID en situaciones específicas. En estos casos, las autoridades aceptan un documento clave que acredita el estatus migratorio y habilita el reingreso al país tras un viaje al exterior. Esta posibilidad no es general para todos los viajeros, sino que aplica únicamente a quienes ya cuentan con autorización para residir en el país. El control migratorio se centra en verificar ese estatus vigente más que en exigir los documentos tradicionales de ingreso. Se trata de un procedimiento oficial que se aplica en los puertos de entrada, donde un agente revisa la documentación presentada y determina si la persona puede ingresar nuevamente a Estados Unidos. El documento que habilita este ingreso es la Green Card (tarjeta de residente permanente o Formulario I-551). Quienes la poseen pueden regresar a Estados Unidos luego de un viaje temporal al exterior sin necesidad de tramitar una nueva visa. Al llegar al país, un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza revisa la tarjeta y puede solicitar documentación adicional para confirmar la identidad o el estatus migratorio. Entre los puntos clave del control de ingreso se destacan: Este beneficio está limitado a residentes permanentes legales. No aplica a turistas ni a personas sin estatus migratorio regular en Estados Unidos. Para autorizar el reingreso, las autoridades analizan si la persona mantiene vínculos reales con el país y si conserva su intención de residir allí de forma permanente. En ese contexto, se consideran aspectos como: Las ausencias extensas pueden complicar la situación. En general, superar el año fuera del país puede poner en duda la residencia permanente. Si un residente permanente pierde su Green Card durante un viaje, no podrá regresar directamente sin realizar un trámite previo. En ese caso, deberá solicitar un documento especial que le permita abordar un vuelo hacia Estados Unidos. Se trata del Formulario I-131A, conocido como “Carrier Documentation”, que habilita el traslado hacia el país para presentarse ante las autoridades migratorias. Este documento no reemplaza la Green Card, pero permite iniciar el proceso de reingreso. Una vez en el puerto de entrada, el oficial evaluará la situación del viajero y determinará si puede ingresar, en función de su estatus como residente permanente y de las circunstancias del viaje.