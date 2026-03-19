Estados Unidos cobrará una nueva tarifa extra a todas las personas que intenten solicitar visas desde una lista específica de países tras ampliar un programa migratorio que ahora alcanza a 50 naciones. La decisión, confirmada por un funcionario del Departamento de Estado, suma 12 países a una lista que ya incluía a otros 38. La nueva exigencia comenzará a aplicarse desde el 2 de abril y obligará a ciertos solicitantes a pagar una garantía económica para poder tramitar su visa. El objetivo es reducir los casos de permanencia irregular una vez que los visitantes ingresan al país. Se trata de un requisito adicional dentro del proceso para visas de turismo y negocios que puede impactar directamente en miles de extranjeros, especialmente de países con mayores tasas de sobreestadía. La medida consiste en un depósito obligatorio de hasta u$s 15.000 que deberán pagar algunos solicitantes de visa antes de viajar. Este monto se aplicará a quienes tramiten: El valor para cada solicitante será determinado caso por caso por las autoridades consulares. El programa se amplió y ahora alcanza a 50 países en total. Los 12 países que se suman a la lista son: Entre los 38 países previos se encuentran: (entre otros de África, Asia y América Latina) La medida impacta en solicitantes de visas de turismo y negocios provenientes de los países incluidos en el programa, aunque no se aplica de manera automática a todos los casos. La exigencia del depósito depende de la evaluación que realicen las autoridades consulares durante el proceso de solicitud. Según el Departamento de Estado, el objetivo principal es reducir la permanencia ilegal en el país y asegurar que los visitantes respeten las condiciones de sus visas. En este contexto, el pago funciona como una garantía económica que busca desalentar incumplimientos, en línea con otras medidas adoptadas en los últimos meses para endurecer el ingreso de extranjeros a Estados Unidos.