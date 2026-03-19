El Gobierno de los Estados Unidos anunció un aumento significativo en el costo de la visa para extranjeros de 12 países. Las tarifas alcanzan los 15,000 dólares y se aplica sobre los ejemplares B1/B2, destinadas a los negocios y al turismo. El requisito no funciona como un pago definitivo, sino como una garantía económica obligatoria en ciertos casos, que se define durante la entrevista consular. Según el Departamento de Estado, la medida busca asegurar que los viajeros respeten las condiciones de su estadía y abandonen el país dentro del plazo permitido. El gobierno estadounidense puede exigir una fianza como condición para aprobar la visa, cuyo monto varía según el perfil del solicitante y el nivel de riesgo migratorio detectado durante el proceso. Este sistema no reemplaza el costo de la visa, sino que se suma como una garantía adicional. La decisión final la toma el funcionario consular, en base a antecedentes, vínculos con el país de origen y probabilidad de cumplimiento del visado. Los montos establecidos dentro de este programa son los siguientes: La fianza se reembolsa siempre que el viajero cumpla con las condiciones de la visa. Esto implica ingresar al país, permanecer dentro del tiempo autorizado y salir antes del vencimiento del permiso migratorio. Una vez verificado el cumplimiento, el proceso de devolución se inicia de forma administrativa. Si la persona no viaja o respeta las condiciones, también puede recuperar el dinero según las pautas establecidas por las autoridades. En cambio, si el visitante permanece en Estados Unidos de forma ilegal o incumple los términos de la visa, pierde automáticamente la fianza entregada. El trámite comienza como cualquier solicitud de visa B1/B2, mediante el formulario correspondiente y la entrevista en una embajada o consulado de Estados Unidos. Durante ese proceso, el funcionario puede determinar que el solicitante debe abonar una fianza como condición para aprobar la visa. En ese caso, se informan los pasos a seguir para completar el pago antes del viaje. Una vez cumplido este requisito, la persona puede ingresar al país con normalidad, sin restricciones adicionales en aeropuertos o puntos de entrada. La medida no se aplica de forma universal, sino que alcanza a ciudadanos de países con altas tasas de permanencia ilegal, según datos oficiales del gobierno estadounidense. El listado puede modificarse con el tiempo y no siempre es público en su totalidad, ya que forma parte de evaluaciones migratorias. Además, la exigencia de la fianza puede depender tanto del país como del perfil individual del solicitante.