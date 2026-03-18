Estados Unidos cuenta con un sistema que facilita el ingreso de ciertos viajeros sin necesidad de tramitar una visa tradicional. Se trata del Visa Waiver Program (VWP), un mecanismo que permite a ciudadanos de países habilitados viajar por turismo o negocios sin visa, siempre que cumplan con determinados requisitos. El Visa Waiver Program es un acuerdo que permite a ciudadanos de países participantes ingresar a Estados Unidos por un período limitado sin necesidad de visa. En lugar de la visa, los viajeros deben obtener una autorización electrónica previa conocida como: Para poder ingresar bajo el VWP, los viajeros deben cumplir con ciertas condiciones: