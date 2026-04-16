La verificación se lleva a cabo en aeropuertos, puertos y fronteras terrestres por organismos federales responsables del control migratorio. Viajar hacia o desde Estados Unidos requiere cumplir con rigurosos controles de documentación. Las autoridades migratorias han confirmado que tanto ciudadanos como extranjeros pueden ser impedidos de entrar o salir del país si su pasaporte no cumple con los requisitos de vigencia exigidos al momento del viaje. El pasaporte es el documento fundamental de identificación para los viajes internacionales. En el caso de que se encuentre vencido: Para ingresar o salir del país, se requiere: