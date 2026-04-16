Brasil y México, las dos economías más grandes y pobladas de América Latina, están forjando una alianza que posiciona a la región en una situación sin precedentes ante las grandes potencias. Este entendimiento abarca la coordinación política, el comercio, la energía, la defensa y la diplomacia multilateral, con el objetivo primordial de incrementar la autonomía y la capacidad de negociación a nivel global. La colaboración entre estas naciones no solo busca fortalecer sus lazos, sino también establecer un marco que les permita actuar de manera conjunta en el ámbito internacional. La alianza no busca confrontación directa, pero eleva el poder de negociación ante Washington, Pekín y Bruselas. Para Estados Unidos, implica tratar con un bloque regional más coordinado; para China, un socio que coopera sin alinearse de forma automática; para Europa, un interlocutor con escala y estabilidad. Brasil y México concentran mercados internos gigantes, liderazgo industrial y proyección diplomática. Juntos, representan una masa crítica capaz de influir en cadenas de suministro, acuerdos comerciales y posiciones comunes en foros internacionales. La cooperación reduce dependencias externas y fortalece una agenda latinoamericana propia. El acercamiento se fundamenta en pilares esenciales: Brasil y México sostienen una perspectiva pragmática que les permite dialogar con todos, evitando quedar atados a un solo bloque. Esta flexibilidad, que implica cooperar con diversas potencias según los intereses, transforma a la alianza en un elemento que desafía el orden tradicional.