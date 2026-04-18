La visa americana y el pasaporte son documentos indispensables para la mayoría de las personas que desean visitar Estados Unidos, pues las autoridades migratorias los solicitarán antes de habilitar la entrada al país. No obstante, los mexicanos que califiquen para tramitar una Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) y viajen por tierra, barco de placer o ferry directamente desde México hacia Estados Unidos, no deberán presentar ninguna otra credencial. El BCC también puede proporcionarse al viajar en avión o por barcos que visiten puertos extranjeros, sin embargo, en estos casos será necesario acompañar la presentación con un pasaporte válido. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) especifica que la BCC es una tarjeta laminada con tecnología avanzada que permite a las autoridades constatar la identidad de su portador. En general, este documento tiene una validez de 10 años en los que puede ser utilizado para realizar múltiples viajes y habilita a los mexicanos que la presenten a quedarse en el país por períodos de hasta 30 días siempre que el motivo se justifique bajo los propósitos de turismo o negocios. Para poder obtener este documento es necesario cumplir algunos requisitos básicos como Ser mexicano y residir en México al momento de la tramitaciónCumplir con los estándares de elegibilidad para la visa B1 o B2Poder demostrar vínculos sólidos con México que sean considerados motivos suficientes para regresar Quienes cuenten con un BCC e ingresen por tierra o mar estarán habilitados a visitar la “zona fronteriza” por un máximo de 30 días. Los territorios permitidos son California: menos de 40 km de la fronteraArizona: menos de 120 km de la fronteraNuevo México: dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norteTexas: menos de 40 km de la frontera