En la actualidad, la ciudad más alta del mundo se encuentra ubicada en América Latina y es distinguida como tal por la Asociación Oficial del Récord Mundial (OWR).

Con una altitud de 5,300 metros, la urbe se consagra como única en su tipo y es conocida a nivel mundial por los abundantes yacimientos de oro que la rodean, siendo el rubro minero su principal actividad económica.

La ciudad más alta del mundo: cuál es y dónde se ubica

La ciudad galardonada como la más alta conocida hasta el momento es La Rinconada, ubicada al sudeste de Perú, en la región de Puno.

De acuerdo con cifras compartidas por el OWR y correspondientes a 2022, este territorio se encuentra habitado por 60,000 personas, de las cuales 18,000 niños y adolescentes.

La ciudad es pequeña y, según los registros, no dispone de sistemas de alcantarillas, oficinas de correos, comisarías, y otras instalaciones básicas. Sin embargo, sí dispone de internet y cuenta con un hospital.

La Rinconada, Perú. Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock Shutterstock

La ciudad con cientos de minas de oro y un problema a la vista

La locación está rodeada por 250 minas de oro, que generan un estimado de 10 toneladas de oro anuales, equivalentes a 300 millones de dólares.

Sin embargo, múltiples reportes indican que la zona se caracteriza por su inseguridad y ausencia de regulaciones.