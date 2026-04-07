En Estados Unidos a las personas no se les permite ingresar o abandonar el país si no presentan un pasaporte válido ante los agentes que trabajan en los puntos de control de la Transportation Security Administration (TSA). El objetivo es que nadie pueda abordar sin que se pueda verificar su identidad. Esto ayuda a promover la seguridad aeroportuaria, ya que quienes no puedan presentar la documentación necesaria podrían perder vuelos si se trata de viajes internacionales. Por pasaporte válido se entiende que no esté vencido, y que se encuentre en buenas condiciones físicas para ser presentada. Si se encuentra roto o manchado, los agentes aeroportuarios pueden rechazarte el documento. En Estados Unidos los pasaportes tienen validez durante 10 años, y pasado este tiempo se debe renovar el documento, de acuerdo a las regulaciones nacionales vigentes. Para viajes internacionales además se requiere que le queden al menos 6 meses de vigencia. Esto quiere decir que quienes hayan tramitado su pasaporte a fines de 2015, ya podrían encontrar dificultades a la hora de abordar un vuelo internacional. A su vez, también se insta a tener en cuenta el tiempo que se tarda para recibir el nuevo pasaporte una vez que se inicie el trámite. La principal consecuencia de postergar la renovación del pasaporte es quedar inhabilitado para realizar viajes internacionales. Esto sucede porque además, la mayoría de los países no permite el ingreso con documentos vencidos. El gobierno advierte que si se deja pasar más de 15 años desde la última actualización, se pierde el beneficio de la renovación y se debe hacer uno desde cero. Por ello es recomendable tener en cuenta los tiempos legales de este documento y realizar el trámite con antelación para evitar cualquier inconveniente. Para renovar el pasaporte en Estados Unidos, el primer paso es verificar si cumplís con los requisitos de elegibilidad: Puedes hacerlo si: Una vez confirmado esto, se debe completar el formulario DS-82. Este trámite puede realizarse de forma online en los casos habilitados o bien imprimiendo el formulario y completándolo manualmente. Luego, es necesario reunir la documentación requerida, que incluye el pasaporte actual, una foto reciente tipo pasaporte, el pago de las tasas correspondientes y, si aplica, un documento que certifique un cambio de nombre. El siguiente paso es enviar la solicitud, lo cual generalmente se hace por correo, aunque también existe la opción de hacerlo online si se cumple con los requisitos establecidos. Finalmente, solo queda esperar el procesamiento del trámite, que puede demorar hasta tres meses o más dependiendo de la demanda. Para quienes necesiten acelerar el proceso, existe una opción de trámite urgente con un costo adicional.