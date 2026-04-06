Los salarios vuelven a la mesa de discusión tras la presentación del Presupuesto Fiscal 2027 que hizo la Casa Blanca la primera semana de abril. En este plan, se destina una buena porción a gastos en defensa, con cifras que se acercan a los 1,5 billones de dólares, y varios recortes en lo que respecta a áreas civiles. Uno de los puntos más criticados es el aparente congelamiento de los salarios en el sector público, ya que no está contemplado en ningún párrafo del presupuesto. Si no se presentan cambios, los trabajadores del área podrían sufrir una fuerte caída del poder adquisitivo en 2027. El presupuesto fiscal 2027 presentado por la Casa Blanca no incluye ningún aumento salarial para los empleados civiles federales, lo que implica un ajuste del 0% si la propuesta se aprueba sin modificaciones. La medida impacta directamente sobre los trabajadores del sistema General Schedule (GS), que concentra a millones de empleados públicos en Estados Unidos. El dato cobra mayor relevancia al analizar la tendencia reciente: en 2025 los incrementos rondaron el 2%, mientras que en 2026 el ajuste fue de apenas 1,0% en el salario base, con 0% en el locality pay (sin compensación por costo de vida según ubicación). En este contexto, la ausencia de aumento para 2027 profundiza el escenario de pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. El congelamiento salarial se apoya en el marco legal vigente, específicamente en la Federal Employees Pay Comparability Act (FEPCA), que regula los aumentos para empleados federales. Aunque esta ley contempla incrementos automáticos para equiparar salarios con el sector privado, el Ejecutivo puede intervenir mediante un mecanismo excepcional. Este instrumento es el “alternative pay plan”, contemplado en el Título 5 del Código de Estados Unidos, que permite fijar aumentos menores si existen “condiciones económicas graves que afecten el bienestar general”. En paralelo, el presupuesto 2027 propone un recorte de aproximadamente USD 73.000 millones en el gasto no militar, equivalente a una reducción del 10% en el gasto discrecional civil, lo que afecta directamente a las agencias federales. Al mismo tiempo, se observa un cambio de prioridades: el gasto en defensa asciende a cerca de USD 1,5 billones, acompañado por aumentos salariales para militares de entre 5% y 7%, lo que marca una diferencia clara frente al congelamiento de los empleados civiles. El presupuesto presentado por la Casa Blanca no es definitivo. Se trata de una propuesta que debe ser evaluada y aprobada por el Congreso de Estados Unidos, compuesto por la Cámara de Representantes y el Senado, por lo que aún puede ser modificada. En este contexto, existen iniciativas legislativas alternativas como el FAIR Act, que propone un aumento salarial de aproximadamente 4,3% para los empleados federales. Sin embargo, este tipo de proyectos enfrenta dificultades para avanzar y no suele prosperar en su forma original. Si el presupuesto se aprueba tal como fue presentado, el resultado sería un congelamiento salarial del 0% para 2027. No obstante, el escenario final dependerá de las negociaciones legislativas, lo que deja abierta la posibilidad de cambios antes de su aprobación definitiva.