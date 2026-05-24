La Suprema Corte de Estados Unidos usa un criterio especial para tomar esta decisión, y es el denominado “interés superior del niño” .

En Estados Unidos, la custodia de menores se decide en los Tribunales de Familia. En estos procesos, los jueces analizan cada caso de manera individual para determinar cuál es la opción que mejor protege el desarrollo físico, emocional y social del menor.

La Suprema Corte de Estados Unidos usa un criterio especial para tomar esta decisión, y es el denominado “interés superior del niño” (best interests of the child), un criterio jurídico ampliamente usado en el derecho familiar estadounidense.

Bajo esta lógica, el tribunal evalúa múltiples factores antes de definir si corresponde una custodia total, compartida o algún otro esquema de crianza.

La corte suprema dictaminó un fallo histórico: cae la figura de la madre como prioritaria en la custodia infantil. (fuente: archivo de producción propia)

¿Cómo se dictamina la custodia?

La custodia de un menor se establece teniendo en cuenta el principio del “interés superior del niño”, que es el criterio central utilizado por los tribunales de familia en la mayoría de los sistemas legales. El juez evalúa diferentes factores para determinar cuál es el entorno más adecuado para el bienestar del menor, incluyendo la relación que tiene con cada progenitor, su estabilidad emocional, su salud y las condiciones del hogar.

También se consideran aspectos como la capacidad de cada padre para cuidar al niño , su disponibilidad de tiempo, antecedentes de violencia o negligencia, y la continuidad en la vida del menor (escuela, entorno social y familiar). En algunos casos, el juez puede solicitar evaluaciones psicológicas, informes de trabajadores sociales o incluso escuchar la opinión del menor si tiene edad suficiente, dependiendo de estado puede ser entre 12 y 14 años.

¿Por qué me pueden negar la custodia?

Un tribunal puede negar la custodia cuando considera que otorgarla no beneficia al menor o que existen riesgos para su bienestar. Entre las razones más comunes se encuentran antecedentes de violencia doméstica, abuso, negligencia, consumo problemático de sustancias, o cualquier conducta que ponga en peligro la seguridad física o emocional del niño.

También puede influir la falta de estabilidad en el hogar, problemas graves de salud mental no tratados o la incapacidad para brindar cuidados básicos. En algunos casos, la custodia se niega porque el juez considera que el otro progenitor está en mejores condiciones para ofrecer un ambiente más seguro, estable o adecuado para el desarrollo del menor.

Entre las razones más comunes se encuentran antecedentes de violencia doméstica, abuso, negligencia, consumo problemático de sustancias, o cualquier conducta que ponga en peligro la seguridad física o emocional del niño.

¿Cómo solicitar la custodia?

Para solicitar la custodia generalmente se debe presentar una petición ante un tribunal de familia o el juzgado correspondiente. Este trámite suele iniciarse completando formularios oficiales en los que se detalla la relación con el menor, el tipo de custodia que se solicita (total, compartida o legal) y las razones por las que se considera la opción más adecuada.

Una vez presentada la solicitud, el tribunal puede programar audiencias, solicitar pruebas o informes y permitir que ambas partes expongan sus argumentos. En algunos casos se exige mediación previa entre los padres antes de que el juez tome una decisión definitiva.

El tribunal puede programar audiencias, solicitar pruebas o informes y permitir que ambas partes expongan sus argumentos.

¿Qué pasa si no obtuve la custodia?

Si el tribunal decide otorgar la custodia al otro progenitor, eso no significa necesariamente que se pierda el vínculo con el menor . En la mayoría de los casos se establece un régimen de visitas o tiempo de crianza, que permite mantener el contacto y la relación con el hijo bajo un calendario definido.

Además, las decisiones de custodia pueden revisarse en el futuro si cambian las circunstancias. Por ejemplo, si uno de los padres mejora su situación laboral, de vivienda o demuestra que puede brindar un entorno más estable, puede solicitar una modificación del acuerdo de custodia ante el tribunal.