La herencia en sucesión intestada establece un orden jerárquico específico sobre los familiares que tienen derecho.

En Colombia, la Ley de Sucesiones regula las disposiciones para la asignación de los bienes de una persona tras su deceso. En el caso de que exista un testamento válido, este documento prevalecerá sobre cualquier otra modalidad de herencia. Es relevante señalar que un juez puede anularlo si determina que el testador no gozaba de plena capacidad mental en el momento de su redacción.

Testamento: ¿en qué casos puede anularse legalmente?

La validez de un testamento puede ser cuestionada en Colombia si se establece que el testador:

No contaba con plena capacidad mental en el momento de su redacción.

Se vio sometido a coacción, engaño, amenazas o influencia inapropiada de terceros.

No cumplió con los requisitos legales en cuanto a la forma y autenticidad exigidas por la normativa.

En cualquiera de estos casos, los tribunales poseen la autoridad para invalidar el testamento y disponer que la herencia sea distribuida de acuerdo con el régimen de sucesión intestada.

Ley de Sucesiones en Colombia: Testamentos y Sucesiones Intestadas. (Fuente: Representación creada con IA)

Sucesión intestada: ¿qué pasa cuando no hay testamento?

Cuando no existe un testamento válido, la legislación establece que los bienes del difunto se distribuyan de acuerdo a las normativas de la sucesión intestada. En este procedimiento, el Código Civil estipula un orden para los herederos:

Los descendientes, como hijos y nietos, poseen la prioridad.

En caso de no existir descendientes, los ascendientes, es decir, padres y abuelos, son los herederos.

En todos los casos, el cónyuge o compañero(a) permanente participa en la distribución, compartiendo la herencia con descendientes o ascendientes según sea el caso.

Si no hay ninguno de los anteriores, los bienes se dividen entre el cónyuge y los hermanos u otros parientes cercanos.

Ley de Sucesiones en Colombia: Testamento y sucesión intestada explicados. (Fuente: Shutterstock)

Nulidad de testamento: cómo afecta a la herencia y bienes

Si un testamento es anulado, la voluntad expresada por el deceso pierde efecto y la distribución de los bienes se lleva a cabo conforme a lo estipulado por la ley. Esta situación puede generar conflictos entre los familiares, particularmente cuando el documento incluía cláusulas que otorgaban beneficios determinados a ciertas personas.

Por ello, es esencial que las partes implicadas en un procedimiento sucesorio reciban orientación jurídica, asegurando que la repartición del patrimonio se ejecute conforme a lo que dispone la legislación colombiana.