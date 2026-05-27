La Ley Antirruido de 2025 establece multas de hasta $22,7 millones por ruido excesivo.

En Colombia, una noche de música a todo volumen puede salir muy cara. La Ley 2450 de 2025, conocida como Ley Antirruido, reforzó el marco legal para sancionar el ruido excesivo y estableció multas que pueden superar los $22 millones, además del posible decomiso de los equipos.

La norma se suma a la Ley 675 de 2001 de Propiedad Horizontal y al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que juntos forman el marco jurídico que protege el descanso y el bienestar de propietarios y arrendatarios por igual.

El abogado Leonardo Leal, secretario ejecutivo del Colegio de Abogados Rosaristas citado por Infobae Colombia, recordó que quienes habitan en espacios compartidos “se acogen a una serie de reglas que buscan la sana convivencia” entre todos los actores de una comunidad residencial, desde propietarios hasta personal de vigilancia y administración.

Ley Antirruido 2025: cuánto cuesta el ruido excesivo en Colombia

La Ley 2450 de 2025 clasifica las multas en cuatro niveles según la gravedad de la infracción:

Las sanciones tipo uno alcanzan los dos salarios mínimos mensuales (cerca de $2,8 millones)

Las tipo dos suben a cuatro salarios mínimos (más de $5,6 millones)

Las tipo tres ascienden a ocho salarios mínimos (aproximadamente $11,8 millones)

Las más severas, tipo cuatro, llegan a 16 salarios mínimos, equivalentes a poco más de $22,7 millones.

Leal precisó que la gradualidad depende del comportamiento realizado y que la desobediencia, resistencia o reincidencia incrementa el valor de la multa, sin perjuicio de los intereses causados y el costo del cobro coactivo.

La Ley Antirruido de 2025 establece multas de hasta $22,7 millones por ruido excesivo. (Fuente: Shutterstock)

Ruido en conjuntos: qué puede hacer la Policía y la administración

Cuando las advertencias no surten efecto, el siguiente paso es acudir a la Policía, que está facultada para actuar conforme al Código Nacional de Seguridad y Convivencia. El abogado Juan Diego Guzmán precisó al medio citado que en ese proceso la autoridad puede solicitar la remoción de las fuentes de ruido y la imposición de sanciones al copropietario infractor.

Dentro de los conjuntos residenciales, la administración también tiene potestad para imponer multas, aunque con límites claros: cada sanción no puede superar el equivalente a dos veces la cuota de administración mensual del infractor, y la suma total no puede exceder diez veces ese mismo valor. El procedimiento inicia con la verificación de la denuncia y puede escalar rápidamente si el infractor persiste en su conducta.

Por qué el ruido excesivo ya es una falta legal en Colombia

El mensaje detrás del marco legal es claro: el ruido excesivo dejó de ser una molestia menor para convertirse en una falta que afecta directamente la salud y la convivencia de las comunidades. La intención de la normativa no es castigar por castigar, sino promover entornos donde el descanso y el respeto prevalezcan sobre la indiferencia o el abuso, según señalaron los especialistas consultados.

Las sanciones más altas aplican cuando el ruido proviene de espacios externos a la propiedad horizontal, como bares, locales comerciales o viviendas particulares, donde entra a regir directamente la Ley Antirruido con toda su escala de multas.