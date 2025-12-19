Mantener la vigencia del pasaporte estadounidense es fundamental para ciudadanos y extranjeros naturalizados que desean realizar viajar internacionalmente aprovechando el alcance de este documento.

En ese sentido, el Departamento de Estado detalla claramente en su sitio web oficial las fechas dentro de las que este tipo de identificación internacional puede actualizarse mediante el trámite de renovación.

Cuando estos plazos no se respeten y se necesite un documento vigente para viajar, la gestión deberá realizarse desde el principio, como si nunca se hubiera solicitado en primer lugar.

Estados Unidos prohíbe renovar y suspende pasaportes a quienes lo tramitaron antes de esta fecha

Un pasaporte americano tiene como validez máxima 10 años, una vez pasado este período, el documento dejará de considerarse aceptable para viajar.

Adicionalmente, estos documentos sólo califican para el trámite de renovación cuando se actualizan dentro de los 15 años desde la fecha en la que fueron emitidos.

Por este motivo, ningún pasaporte gestionado antes de diciembre de 2010 será aceptable para ser renovado, sino que en estos casos se tendrá que iniciar la gestión nuevamente.

No puede renovarse ningún pasaporte estadounidense tramitado antes de diciembre de 2010. Fuente: archivo.

Cómo se actualiza el pasaporte estadounidense en estos casos

En estas situaciones, el trámite deberá realizarse en un centro autorizado de pasaportes siguiendo los pasos a continuación

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense en físico (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Cuando la solicitud se esté procesando, un correo electrónico se lo hará saber a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link.