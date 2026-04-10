El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (DMV) estableció nuevas condiciones obligatorias para todos los conductores que necesiten registrar o renovar el registro de su vehículo. La medida forma parte de una actualización clave en los controles de identidad dentro del estado. Según lo informado por las autoridades, el cambio modifica directamente los requisitos que deben cumplir los solicitantes, especialmente en lo relacionado con la documentación válida. El DMV de Texas exige ahora que todos los conductores presenten una identificación oficial con foto, vigente y sin vencimiento para poder registrar o renovar un vehículo. Esto implica que documentos que antes eran aceptados, como licencias o pasaportes vencidos dentro de un margen de tiempo, ya no serán válidos bajo la nueva normativa. Entre los documentos aceptados se encuentran licencias de conducir vigentes, pasaportes actuales, identificaciones militares o documentos emitidos por organismos federales. Si el solicitante no presenta una identificación válida al momento del trámite, no podrá completar la renovación del registro, lo que deja al vehículo sin habilitación legal para circular. Las nuevas reglas comenzaron a implementarse en 2026 y forman parte de un endurecimiento general en los controles del sistema de registro vehicular en Texas. El objetivo principal de la medida es garantizar la validez de la identidad de los solicitantes y reforzar los estándares de seguridad en los procesos administrativos del estado. Además, la normativa elimina flexibilidades previas, lo que impacta directamente en quienes no tengan su documentación actualizada al momento de iniciar el trámite. Las autoridades también indicaron que este requisito se aplicará de forma progresiva a todos los trámites vinculados al registro vehicular, incluyendo nuevas inscripciones y renovaciones. En una primera etapa, la exigencia ya rige para registros iniciales, mientras que para renovaciones será obligatoria de manera total a partir de 2027. De esta manera, el DMV avanza con un sistema más estricto en materia de identificación, lo que obliga a los conductores a mantener su documentación vigente para poder circular legalmente en el estado.