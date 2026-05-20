En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.2802 este miércoles, 20 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del -0.74%.

La cotización del peso mexicano subió 0.34% en la última semana, pero en el último año acumula una caída de -9.88%, señalando una leve recuperación reciente dentro de una tendencia anual negativa.

Conoce la cotización de este miércoles, 20 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 8.24%, es mayor que la volatilidad anual de 7.65%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en el corto plazo.

Hoy, la cotización del Peso mexicano presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que la relación con los días anteriores ha sido favorable. Esto sugiere que la moneda ha experimentado un fortalecimiento en su valor frente a otras divisas.

En los días recientes, el dato de -1 ha mostrado un incremento, lo que resalta un cambio positivo en la percepción del mercado hacia el Peso. Este aumento podría atribuirse a factores económicos internos que han mejorado la confianza en la moneda.

En conclusión, la tendencia actual evidencia un optimismo en los mercados sobre la estabilidad económica del país.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 20 de mayo de 2026.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.