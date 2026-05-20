Bank of America, Wells Fargo y Chase tienen previsto un cierre masivo de todas sus sucursales por 72 horas consecutivas. Durante la fecha, los clientes no podrán realizar grandes operaciones bancarias que requieren de asistencia presencial y personalizada.

La decisión responde a una medida federal que afecta todos los estadounidenses. Durante ese período, millones de personas deberán reorganizar pagos, depósitos y trámites financieros ante la suspensión temporal de actividades bancarias en gran parte del país.

Por qué cerrarán Bank of America, Wells Fargo y Chase en todo Estados Unidos

Las entidades financieras confirmaron que sus sucursales permanecerán cerradas el próximo lunes 25 de mayo debido al feriado federal del Memorial Day, una de las fechas más importantes del calendario oficial estadounidense.

El cierre afectará a Bank of America, Wells Fargo, Chase y otras entidades financieras que suspenden actividades durante los feriados nacionales. Debido a que el lunes se suma al fin de semana, muchos clientes tendrán hasta 72 horas consecutivas sin atención presencial en sucursales.

Todas las entidades bancarias y otros rubros cerrarán sus sucursales por 72 horas debido a la combinación del fin de semana y el feriado del lunes 25 de mayo.

Aunque los bancos permanecerán cerrados, los cajeros automáticos y aplicaciones móviles seguirán habilitados para operaciones básicas como extracción de efectivo, pagos y consultas de saldo.

¿Qué operaciones podrían verse afectadas durante el cierre bancario?

Las entidades financieras advirtieron que algunos movimientos económicos podrían presentar retrasos hasta la reapertura del sistema bancario el martes siguiente al feriado.

Entre las operaciones que podrían demorarse aparecen las siguientes:

Transferencias ACH.

Procesamiento de cheques.

Depósitos directos.

Pagos automáticos.

Atención en ventanilla.

Los bancos recomiendan realizar transferencias, pagos importantes y depósitos antes del inicio del fin de semana largo para evitar demoras vinculadas con la suspensión temporal de actividades en todo el país.