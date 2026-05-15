El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) detalla en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que deben cumplir los menores de 24 años para poder tramitar su licencia de conducir por primera vez en el estado. En estas circunstancias se exigirá obligatoriamente pasar una prueba de seis horas, requisito que se aplica a todos los principiantes del rango etario, salvo a quienes presenten un permiso de conducir válido y sin caducar de otro estado. De acuerdo con lo indicado por las autoridades, todos los nuevos conductores que tengan entre 18 y 24 años y quieran tramitar su licencia de conducir deberán tomar un curso de educación vial que dura seis horas. “Este requisito se exime para los nuevos residentes de 18 años o más que presentan un permiso de conducir válido y sin caducar de otro estado”, se indica. Quienes deban gestionar este documento en mayo tendrán que cumplir con esta condición, de lo contrario, no podrán continuar con el trámite. Quienes tengan que sacar su carné de conducir, deberán presentar Las citas para realizar este trámite pueden agendarse clicando aquí.