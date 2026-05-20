En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 58.6 este miércoles, 20 de mayo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del peso dominicano, la cotización cayó un -1.43% en la última semana y acumula un -2.75% en el último año, indicando una tendencia bajista.

Conoce la cotización de este miércoles, 20 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 9.79%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.06%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de 0 se presenta como un número positivo. Esto indica que, en comparación con días pasados, el valor del peso ha estado incrementando de forma continua.

A pesar de la tendencia positiva, es importante considerar que este crecimiento podría ser temporal y sujeto a cambios en el mercado. La estabilidad económica y factores externos influirán en el comportamiento futuro de la cotización.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 20 de mayo de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.