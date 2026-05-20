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El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 58.6 este miércoles, 20 de mayo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0% en comparación con la cotización del día anterior.
En el mercado del peso dominicano, la cotización cayó un -1.43% en la última semana y acumula un -2.75% en el último año, indicando una tendencia bajista.
La variación que presentó el activo durante la última semana
La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 9.79%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.06%.
La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de 0 se presenta como un número positivo. Esto indica que, en comparación con días pasados, el valor del peso ha estado incrementando de forma continua.
A pesar de la tendencia positiva, es importante considerar que este crecimiento podría ser temporal y sujeto a cambios en el mercado. La estabilidad económica y factores externos influirán en el comportamiento futuro de la cotización.
¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?
Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.