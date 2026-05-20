El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.623 este miércoles, 20 de mayo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 2.24% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del quetzal guatemalteco, la cotización avanzó 2,19% en la última semana y acumula un aumento de 1,50% en el último año, lo que sugiere una apreciación moderada reciente.

Conoce la cotización de este miércoles, 20 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, que es del 23.33%, indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 19.88%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor de la moneda ha ido en aumento, lo que podría ser un indicativo de mayor estabilidad económica.

El alza en el valor del Quetzal sugiere una mayor confianza en la economía local, lo cual es un buen signo para el comercio y las inversiones en el país. Sin embargo, es importante monitorizar cómo se comportará esta tendencia en los próximos días para evaluar su sostenibilidad.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 20 de mayo de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.