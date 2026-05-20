Las autoridades de tránsito de Texas enfatizan a todos los conductores del estado la importancia de cumplir una norma clave al circular: el uso obligatorio del cinturón de seguridad.

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes en el estado, se aplican sanciones inmediatas para quienes incumplen esta regla.

La regla clave que todos los conductores de Texas deben cumplir al circular

De acuerdo con lo establecido por la legislación de tránsito de Texas, viajar en un vehículo equipado con cinturón de seguridad sin utilizarlo es cometer una infracción. La norma se aplica tanto a conductores como a pasajeros mayores de 15 años que ocupen un asiento con este sistema de protección.

Además, el conductor también puede cometer una infracción si permite que un menor de 17 años viaje sin cinturón de seguridad.

Específicamente, está normativa está contemplada en el Capítulo 545 sobre Operación y Movimiento de Vehículos del Código de Transporte de Texas, aplicado por el Texas Department of Public Safety (DPS).

Se aplicarán multas a quienes no cumplan con este requisito. Shutterstock

De cuánto son las multas por no usar cinturón de seguridad en Texas

La legislación fija sanciones económicas para quienes incumplan esta obligación, que serán de:

Entre 25 y 50 dólares para infracciones relacionadas con no usar cinturón de seguridad.

Entre 100 y 200 dólares cuando el conductor permite que un menor de 17 años viaje sin cinturón.

Estas infracciones están clasificadas como delitos menores bajo la ley estatal.

Además, existen reglas especiales para los menores, que deben contemplar los conductores para evitar infracciones en este sentido.