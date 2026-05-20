El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8595 este miércoles, 20 de mayo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.17% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, el euro registró un cambio del 70.30% y en el último año una variación del 104.63%, lo que sugiere una marcada tendencia alcista.

Conoce la cotización de este miércoles, 20 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.97%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.37%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esta alza continúa marcando un crecimiento respecto a los días anteriores, donde la estabilidad había predominado.

En comparación con las jornadas pasadas, esto sugiere una recuperación y un interés creciente en la moneda europea.

Este aumento en la cotización podría estar impulsado por factores económicos favorables en la Eurozona.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 20 de mayo de 2026.

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Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

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