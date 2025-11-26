El pasaporte estadounidense es un documento esencial para ciudadanos y extranjeros naturalizados que deben viajar al exterior y preservar su vigencia es esencial, pues las autoridades especifican que muchas naciones solicitan una validez mínima de 6 meses para considerarlo aceptable.

En ese sentido, el Departamento de Estado explica claramente que ciertos ejemplares, por el estado en el que se encuentran, no son elegibles para el trámite de renovación, sino que deben actualizarse a través de la gestión original, como si nunca se hubieran gestionado en primer lugar.

Medida nacional: ciudadanos y extranjeros que no pasen esta prueba con su documento no podrán renovar el pasaporte

Travel State no permitirá que se actualice mediante renovación ningún ejemplar severamente dañado, con páginas rotas, faltantes o percutidos con agua, moho o cualquier otro tipo de deterioro severo.

Los pasaportes a renovar deben encontrarse en óptimas condiciones y cumplir con los estándares de calidad fijados.

Esta regla sólo aplica cuando el daño es sumamente notorio, pues las autoridades especifican que, si el ejemplar tiene curvaturas en las esquinas o páginas “abanicadas” producto de las diversas aperturas y cierres, el documento será elegible de todas formas.

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, el pasaporte no puede ser renovado cuando está dañado y su deterioro no se debe al uso natural. Foto: Archivo.

Qué se debe hacer en estos casos: pasos clave a seguir para obtener un nuevo pasaporte

Junto con las instancias del proceso estándar, en estos casos debe presentarse al momento de realizar el trámite una declaración firmada que explique por qué el documento se encuentra dañado.

Trámite del pasaporte estadounidense: así se solicita desde cero

Para el trámite de reemplazo deberán seguirse los pasos a continuación

Completar el formulario DS-11 y presentar la declaración solicitada Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense en papel (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 165 para la libreta)

Toda la documentación requerida debe presentarse a un centro autorizado de pasaportes