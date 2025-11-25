Mantener un pasaporte vigente en Estados Unidos no es solo un requisito para viajar, sino una obligación legal directamente vinculada a la identidad, la seguridad y el estatus de cada persona ante el gobierno federal.

Obtener el pasaporte, renovarlo a tiempo y cumplir con todas las condiciones establecidas por el Departamento de Estado resulta esencial para evitar restricciones de viaje, demoras en trámites oficiales y posibles sanciones.

En un país con estrictos controles documentales, garantizar que el pasaporte esté actualizado y válido es la única manera de prevenir problemas legales y de asegurar que el documento siga siendo reconocido como una identificación internacional confiable.

Estados Unidos prohíbe y suspende pasaportes por este motivo

El gobierno de Estados Unidos permite que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) certifique a contribuyentes con deudas fiscales “seriamente morosas” ante el Departamento de Estado, lo que faculta a este último a negar la emisión de un pasaporte o revocar uno ya vigente.

La cifra que habilita la suspensión de pasaportes es de USD 59.000, incluyendo impuestos, sanciones e intereses.

Para proceder con la revocación del pasaporte, la deuda debe ser legalmente exigible y evaluada por el IRS. Una vez que la agencia financiera haya emitido un aviso de gravamen federal o una acción de embargo, el contribuyente tiene un plazo de 90 días para presentar un plan de pago, una oferta de compromiso o una solicitud de audiencia para que suspenda la acción.

Estados Unidos suspende los pasaportes de todos los que tengas deudas fiscales superiores a USD 60.000. Fuente: Archivo.

¿Qué ocurre con estos pasaportes?

Cuando el IRS certifica que la persona posee una deuda “seriamente morosa” superior a USD 59.000 y transcurridos los 90 días no hubo ningún tipo de apelación, el Departamento de Estado puede: