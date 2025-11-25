En esta noticia

El pasaporte es un documento fundamental que permite a los visitantes extranjeros ingresar, permanecer y viajar dentro de Estados Unidos de manera legal. Este documento funciona como identificación internacional, pues se considera la llave oficial que valida la nacionalidad del portador y respalda su estatus migratorio ante las autoridades.

Tener un pasaporte vigente y en buen estado es un requisito indispensable para atravesar los controles fronterizos, así como para abordar vuelos internacionales y asegurar el cumplimiento de las normativas de seguridad establecidas en el país.

Te puede interesar

Ni vinagre ni bicarbonato | El ingrediente casero e ideal para eliminar el sarro y las manchas del inodoro en minutos

Te puede interesar

El Gobierno retiene todas las cuentas bancarias, divisas y propiedades de las personas que figuren en esta lista

Alerta para viajeros: está prohibido abordar aviones con estos pasaportes

Las autoridades migratorias de Estados Unidos y de otros países pueden rechazar un pasaporte dañado, incluso si aún no ha vencido, cuando pueden suponer un riesgo de fraude o manipulación. A continuación, se presentan las directrices generales:

  • Páginas completas: no puede tener hojas arrancadas, rotas o faltantes.
  • Datos legibles: nombre, número de pasaporte, foto y fecha de vencimiento deben verse claramente.
  • Fotografía nítida: la imagen del titular debe estar clara, sin rayaduras ni decoloración.
  • Sin alteraciones: no puede tener tachaduras, enmiendas o signos de manipulación en la portada o páginas internas.
  • Sin daños físicos: debe estar libre de manchas, quemaduras, humedad o dobleces excesivos.
  • Chip electrónico intacto: en los pasaportes biométricos, el chip no debe estar dañado o alterado.

Los pasaportes deben encontrarse en buen estado para atravesar sin inconveniente los controles fronterizos. Fuente: archivo.
Los pasaportes deben encontrarse en buen estado para atravesar sin inconveniente los controles fronterizos. Fuente: archivo.Fuente: narrativas-spin-us

Consejos para evitar problemas con los pasaportes en los aeropuertos

Con el fin de prevenir cualquier tipo de inconveniente, las autoridades migratorias sugieren contemplar las siguientes recomendaciones respecto a los pasaportes antes de embarcarse en vuelos:

  • No hacer anotaciones ni marcas: salvo los sellos oficiales de migración, no debe tener dibujos, tachaduras o notas personales.
  • Conservarlo en buen estado: usar fundas protectoras y evitar exponerlo al agua, calor, dobleces o desgaste excesivo.
  • Solicitar renovación a tiempo: iniciar el trámite varios meses antes del vencimiento para evitar contratiempos.
  • Verificar requisitos del destino: algunos países piden páginas libres para sellos o visados, asegúrate de contar con espacio suficiente.
  • Guardar en lugar seguro: se pueden evitar pérdidas o robos manteniéndolo en cajas fuertes, lockers de hotel o con documentación de respaldo.
  • Revisar la vigencia antes de viajar: muchos países, incluido EE. UU., exigen al menos 6 meses de validez desde la fecha de ingreso.
  • Comprobar el chip electrónico: en pasaportes biométricos, no doblar ni perforar la tapa donde está integrado el chip.