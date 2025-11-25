El pasaporte es un documento fundamental que permite a los visitantes extranjeros ingresar, permanecer y viajar dentro de Estados Unidos de manera legal. Este documento funciona como identificación internacional, pues se considera la llave oficial que valida la nacionalidad del portador y respalda su estatus migratorio ante las autoridades.

Tener un pasaporte vigente y en buen estado es un requisito indispensable para atravesar los controles fronterizos, así como para abordar vuelos internacionales y asegurar el cumplimiento de las normativas de seguridad establecidas en el país.

Alerta para viajeros: está prohibido abordar aviones con estos pasaportes

Las autoridades migratorias de Estados Unidos y de otros países pueden rechazar un pasaporte dañado, incluso si aún no ha vencido, cuando pueden suponer un riesgo de fraude o manipulación. A continuación, se presentan las directrices generales:

Páginas completas : no puede tener hojas arrancadas, rotas o faltantes.

: no puede tener hojas arrancadas, rotas o faltantes. Datos legibles : nombre, número de pasaporte, foto y fecha de vencimiento deben verse claramente.

: nombre, número de pasaporte, foto y fecha de vencimiento deben verse claramente. Fotografía nítida : la imagen del titular debe estar clara, sin rayaduras ni decoloración.

: la imagen del titular debe estar clara, sin rayaduras ni decoloración. Sin alteraciones : no puede tener tachaduras, enmiendas o signos de manipulación en la portada o páginas internas.

: no puede tener tachaduras, enmiendas o signos de manipulación en la portada o páginas internas. Sin daños físicos : debe estar libre de manchas, quemaduras, humedad o dobleces excesivos.

: debe estar libre de manchas, quemaduras, humedad o dobleces excesivos. Chip electrónico intacto: en los pasaportes biométricos, el chip no debe estar dañado o alterado.

Consejos para evitar problemas con los pasaportes en los aeropuertos

Con el fin de prevenir cualquier tipo de inconveniente, las autoridades migratorias sugieren contemplar las siguientes recomendaciones respecto a los pasaportes antes de embarcarse en vuelos: