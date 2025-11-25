El Gobierno de los Estados Unidos confirmó que habrá un feriado este jueves y muchos trabajadores gozarán de un receso adicional el viernes siguiente. Este descanso nacional es una de las fechas más importantes para el país y busca fomentar los momentos en familia.

De acuerdo con el calendario oficial de feriados federales, son 11 en total los días de descanso, pero muchos estados cuentan, por su parte, con su propio calendario de efemérides.

Es importante destacar que múltiples negocios y oficinas gubernamentales se mantendrán cerradas durante dichas fechas.

Descanso nacional: habrá feriado este jueves y un fin de semana largo

El Gobierno de los Estados Unidos confirmó que este jueves 27 de noviembre se llevará a cabo el Día de Acción de Gracias, uno de los feriados más destacados y esperados del año. Durante este día, y con el fin de promover los momentos de unión y agradecimiento, las grandes cadenas de supermercados como Walmart cerrarán por completo sus sucursales.

Esta festividad es una de las más conmemorativas del año y prepara a todos los estadounidenses para las fiestas de fin de año.

¿Por qué se celebra Día de Acción de Gracias?

El Día de Acción de Gracias se celebra para recordar los primeros encuentros entre los colonos que llegaron a tierras norteamericanas y los pueblos indígenas que habitaban la región. La comida compartida se transformó en una tradición que destaca la importancia de dar gracias por las cosechas, la supervivencia y la colaboración que permitió superar los meses más difíciles.

Hoy se mantiene como una de las celebraciones más representativas en Estados Unidos, donde millones de familias se reúnen para compartir una comida especial y reflexionar sobre aquello que valoran en sus vidas.

¿Quiénes tendrán un día más de feriado el viernes?

Algunos estados gozan, además del Día de Acción de Gracias, un feriado adicional el día viernes. De acuerdo con las autoridades, puede considerar asueto para todos los ciudadanos o únicamente para los empleados del sector público.

En algunos estados se lo conoce como el feriado por el Día después de Acción de Gracias o, en el caso de Washington, Día de la Herencia Nativa Americana. Es importante destacar que muchas empresas pueden considerar este día como “no laborable”, por ende muchos deben tener que cumplir con sus jornadas.

