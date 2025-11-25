El pasaporte estadounidense es un documento crucial para todos los ciudadanos que tienen planeado viajar de manera internacional y también para quienes no disponen de una licencia de conducir Real ID u otro permiso alternativo aceptable para el abordar vuelos dentro del país.

En ese sentido, el Departamento de Estado publicó en su sitio web oficial la lista completa de Ferias de Aceptación de Pasaportes que estarán disponibles en diciembre para quienes deben tramitar este documento desde cero, pues se trata de instalaciones autorizadas con personal especializado donde el trámite puede iniciarse con facilidad.

Estados Unidos permitirá tramitar el pasaporte durante todo diciembre a quienes estén en este listado

En diciembre, los siguientes centros se encontrarán disponibles para quienes deseen tramitar este documento

Casa De La Juventud

Essex County Clerk’s Office

Coliseo Raymond Dalmau

Emory University Bookstore

Univ. of Michigan League

Wake Forest University

Museo Los Fundadores

Abilene Main Post Office

Holy Trinity Church

Carter Lake Community Center

Freeman Colisum Expo Hall

Fort Bend County Landmark Community Center

Mission Event Cente

Los días, horarios y locaciones que requieren citas pueden consultarse clicando aquí.

El pasaporte estadounidense puede comenzar a gestionarse en las ferias organizadas por las autoridades. Fuente: archivo.

Todos los documentos que debo llevar para poder tramitar mi pasaporte estadounidense

Para realizar el trámite es esencial presentar la siguiente documentación y cumplir con todas las instancias requisitorias

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense física (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte aceptable junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Cuando la petición se esté procesando, un correo electrónico se lo notificará a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link.