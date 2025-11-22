Estados Unidos aplica una normativa que afecta a ciudadanos y extranjeros naturalizados que tengan pasaportes estadounidenses en determinadas condiciones. Esta regla determina qué documentos pueden permanecer en manos del viajero y cuáles deben ser retenidos por el Gobierno durante los trámites oficiales.

La regulación es clave porque impacta en la validez del pasaporte y en la posibilidad de usarlo para viajar. Quienes no cumplan con los pasos establecidos pueden quedar temporalmente sin un documento habilitado para cruzar fronteras .

Por eso, el Departamento de Estado recordó cómo funciona el proceso y qué deben hacer los viajeros para evitar demoras o bloqueos al momento de entrar o salir del país.

¿Por qué Estados Unidos retiene los pasaportes de ciudadanos y extranjeros con estos ejemplares?

La normativa establece que toda persona que renueva su pasaporte por correo debe devolver el ejemplar anterior, ya sea libreta o tarjeta. El objetivo es evitar duplicados, reforzar la verificación de identidad y asegurar que solo exista un documento vigente por titular.

El Departamento de Estado explica que el pasaporte entregado será devuelto más adelante en un paquete separado, una vez emitido el nuevo. El proceso suele demorar alrededor de cuatro semanas.

Si el documento previo no se entrega, la renovación se rechaza automáticamente y el viajero queda sin un pasaporte válido para entrar o salir legalmente de Estados Unidos.

La normativa establece que toda persona que renueva su pasaporte por correo debe devolver el ejemplar anterior, ya sea libreta o tarjeta. Foto: Archivo.

¿Cómo cumplir con la devolución y renovar el pasaporte para evitar bloqueos al viajar?

Quienes no califican para renovar en línea deben realizar el trámite por correo. El envío debe incluir el pasaporte anterior y toda la documentación solicitada por el Gobierno.

Requisitos obligatorios para renovar por correo

Enviar el pasaporte previo (libreta o tarjeta).

Completar el formulario DS-82 .

Adjuntar una foto reciente y, si corresponde, documentos de cambio de nombre.

Pagar las tarifas oficiales.

Si el pasaporte anterior no se devuelve, la solicitud se invalida y la persona queda sin documento vigente. Hasta regularizar la situación, no podrá salir del país ni reingresar legalmente a Estados Unidos.