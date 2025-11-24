El Gobierno retiene todas las cuentas bancarias, dólares y propiedades de las personas que figuren en esta lista. (Fuente: Archivo)

El embargo se define como la incautación legal de activos para saldar una deuda tributaria pendiente. Este proceso es diferente de un gravamen, que representa un interés utilizado como garantía de pago. En términos simples, el embargo implica la confiscación de bienes como forma de satisfacer el impuesto adeudado.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos implementa un protocolo riguroso antes de llevar a cabo el embargo de bienes y la intervención de cuentas bancarias a los contribuyentes. Aquellos que desatiendan los avisos previos enfrentarán serias repercusiones económicas.

El IRS embarga propiedades y congela cuentas bancarias de contribuyentes morosos

El Código de Impuestos Internos (IRC) faculta la implementación de embargos para la recaudación de impuestos pendientes. En caso de que el contribuyente no responda a los avisos pertinentes, la entidad fiscal tiene la autoridad para embargar “cualquier propiedad o derecho a propiedad” que le pertenezca y sobre la cual exista un gravamen por impuesto federal. Únicamente la propiedad excluida en la lista del Código de Impuestos Internos puede eludir el embargo.

Para prevenir la incautación de sus bienes, es fundamental que comprenda el procedimiento que sigue el IRS. La agencia lleva a cabo cuatro acciones previas para notificar al contribuyente antes de proceder con un embargo. Si la persona no responde a estas notificaciones, se autoriza el mismo.

Las cuatro condiciones que debe cumplir el IRS antes de un embargo son:

El IRS determina el impuesto y le envía un Aviso y Demanda de Pago (una factura).

No se pagan los impuestos.

El IRS le envía un Aviso Final de Intención de Embargo y sus Derechos a una Audiencia (aviso de embargo) por lo menos 30 días antes de imponer el embargo.

El IRS le envió un aviso por adelantado de un contacto de un tercero en donde se le notifica que el IRS se puede comunicar con terceros sobre la determinación o el cobro de su responsabilidad tributaria.

El IRS ha confirmado que, tras una temporada fiscal 2025 más rigurosa en cuanto a auditorías e identificación de formularios sospechosos o información falsa, los cambios también se aplican al proceso de embargo.

Es importante saber que si el IRS embarga su reembolso de impuestos estatales, es posible que reciba un Aviso de embargo de su reembolso o un Aviso de su derecho a una audiencia después del embargo.

Embargos del IRS: cómo prevenir la incautación de bienes y cuentas bancarias. (Fuente: Archivo) Fuente: narrativas-spin-us

¿Cómo comprobar las deudas pendientes con el IRS?

Es fundamental actuar con prontitud si se sospecha de la existencia de deudas pendientes, a fin de evitar el proceso de embargo. Existen diversas maneras de verificar si se tiene alguna obligación con el IRS.

Una opción es acceder al portal oficial del IRS, ingresando a irs.gov y dirigiéndose a la sección “View Your Account”. Allí, es posible iniciar sesión (o crear una cuenta con ID.me) para consultar el saldo pendiente, el historial de pagos, así como los intereses y multas acumuladas.

Otra alternativa es comunicarse con el IRS al +1 (800) 829-1040, de lunes a viernes, entre las 7 a.m. y las 7 p.m. (hora local), teniendo a mano su número de Seguro Social y datos fiscales.