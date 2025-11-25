Mantener la vigencia del pasaporte americano es esencial para todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados que desean viajar internacionalmente o utilizarlo como identificación dentro del país para abordar vuelos nacionales e identificarse bajo los estándares Real ID cuando no se dispone de otro documento.

En ese sentido, el Departamento de Estado señala que no todos los ejemplares son elegibles para el trámite de renovación, sino que, en ciertos casos, sus características requieren que sea actualizado mediante un formulario DS-11 como si nunca hubiera sido tramitado por primera vez.

Estados Unidos prohibirá terminantemente renovar el pasaporte a quienes no tengan este papel

Las autoridades especifican que, cuando debe actualizarse un documento por un cambio de nombre y no se dispone de un documento que permita comprobar por qué se realizó la modificación, el ejemplar no calificará para el trámite de renovación.

Esto no aplica en caso de que el nombre haya cambiado por casamiento y exista una identificación emitida con el nuevo nombre. “Debes incluir los detalles del matrimonio en la segunda página del Formulario DS-11″, se indica.

El pasaporte estadounidense no puede renovarse cuando no se cuenta con documentación para constatar un cambio de nombre. Foto: Archivo.

El trámite que hay que hacer para renovar el pasaporte cuando no tengo un papel para mostrar el cambio

Para efectuar el trámite desde cero deben cumplirse las siguientes instancias

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense con el nuevo nombre (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

En caso de no contar con una prueba de ciudadanía que atestigüe el nuevo nombre, deberá completarse un Formulario DS-60: declaración jurada sobre un cambio de nombre.