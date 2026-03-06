En Estados Unidos, las regulaciones de cada jurisdicción fijan los protocolos que deben seguirse al momento de registrar de manera oficial el nacimiento de un hijo en el estado. En el caso de Indiana, cuando los padres no están casados legalmente, si la paternidad no se encuentra previamente establecida el apellido del padre no podrá traspasarse, sino que el niño deberá ser anotado únicamente con el de su madre. Si al momento del nacimiento los padres del niño no se encuentran legalmente casados y el padre no registró el vínculo con su hijo de manera formal, el bebé sólo podrá ser inscripto con su apellido materno. En caso de que la paternidad si haya sido establecida previamente, el estado permitirá que el bebé se registre tanto con el apellido paterno como con el materno, según se desee. Según lo indican las regulaciones estatales, la paternidad puede establecerse por Es importante destacar que toda la información sobre el proceso de establecer paternidad se tratará de forma absolutamente confidencial, independientemente de cómo se realice la gestión.