Algunas personas que buscan tramitar el pasaporte español podrían enfrentar un requisito inesperado: modificar su apellido. La normativa del registro civil exige que el nombre legal incluya dos apellidos —uno del padre y otro de la madre—, una condición necesaria para emitir documentos oficiales. La medida afecta especialmente a ciudadanos nacidos en países donde es habitual solo usar un apellido, como Estados Unidos. Si el solicitante no incorpora el apellido materno en su registro, el trámite del pasaporte español puede quedar bloqueado hasta que el nombre se adapte al sistema legal español. La ley española establece que el nombre completo debe reflejar la filiación por ambas líneas familiares. Por regla general, el primer apellido corresponde al del padre y el segundo al de la madre, incluso si los padres son extranjeros. Por ese motivo, quienes nacieron en países que utilizan un solo apellido deben regularizar su nombre antes de iniciar el trámite del pasaporte español. En la práctica, el registro civil o el consulado puede exigir: Las personas mayores de edad pueden solicitar cambios en el registro civil para adecuar su nombre al sistema español. Entre las opciones posibles se incluyen la inversión del orden de los apellidos o ajustes ortográficos. Dependiendo del caso, el cambio puede autorizarse ante el registro civil o requerir un expediente ante el Ministerio de Justicia. Sin completar este paso, el trámite del pasaporte español puede quedar suspendido.