Para tramitar un nuevo pasaporte se deben presentar una serie de documentos y cumplir determinados requisitos.

El Departamento de Estado explica en su sitio web oficial cuáles son los requisitos obligatorios y los pasos que se deben seguir para obtener un pasaporte estadounidense de adulto.

El trámite está dirigido tanto a quienes solicitan su primer pasaporte como a quienes necesitan obtener uno nuevo y no reúnen las condiciones para acceder a la renovación.

¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir las fotocopias para solicitar el pasaporte?

Quienes necesiten tramitar un nuevo pasaporte, ya sea porque nunca tuvieron uno de adulto o porque no pueden acceder a la renovación, deberán presentar documentación específica junto con el Formulario DS-11.

Entre los documentos solicitados se incluyen fotocopias que deben cumplir con determinados requisitos de formato:

Estar impresas en papel de 8,5 por 11 pulgadas.

Contener únicamente una cara del documento por cada hoja.

¿Qué fotocopias se deben presentar para obtener un nuevo pasaporte?

De acuerdo con la información publicada por el Departamento de Estado, los solicitantes deberán proporcionar:

Una fotocopia del comprobante de ciudadanía estadounidense, además del documento original o su reemplazo.

Una fotocopia del anverso y el reverso del documento de identidad con fotografía.

Para tramitar un nuevo pasaporte se deben presentar una serie de documentos y cumplir determinados requisitos. ChatGPT | El Cronista USA

¿Qué documentación se necesita para tramitar un nuevo pasaporte?

La solicitud mediante el Formulario DS-11 debe realizarse de manera presencial en una Oficina de Aceptación de Pasaportes. Los solicitantes deberán presentar documentación para acreditar su ciudadanía estadounidense y su identidad.

Documentos para acreditar la ciudadanía

Certificado de nacimiento estadounidense.

Pasaporte estadounidense vigente o vencido, siempre que no presente daños.

Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero (CRBA).

Certificado de naturalización.

Certificado de ciudadanía.

Documentos para acreditar la identidad

Se aceptan las siguientes identificaciones oficiales:

Pasaporte estadounidense o extranjero vigente.

Licencia de conducir estatal vigente.

Identificación militar estadounidense.

Credencial de empleado del Gobierno.

Tarjeta de residente permanente (Green Card).

Certificado de naturalización o ciudadanía.

Tarjetas Global Entry, SENTRI, NEXUS o FAST.

Identificaciones tribales con fotografía.

Si el solicitante no cuenta con alguno de los documentos de identidad aceptados, deberá consultar las alternativas de identificación secundaria que establece el Departamento de Estado. La lista completa está disponible en el sitio oficial.