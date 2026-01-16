Una tormenta con granizo se aproxima: cuáles son las zonas en alerta por lluvias. (Fuente: Archivo)

El pronóstico del tiempo para este viernes 16 de enero estará atravesado por un patrón climático mayormente seco y frío en gran parte del país. Según el National Weather Service (NWS), la probabilidad de que en las próximas 24 horas la lluvia supere los umbrales de riesgo de inundación es muy baja en gran parte del territorio, pero habrá zonas con tormentas.

Zonas con lluvias y riesgo de tormenta

Noreste y corredor I-95

Aunque el riesgo de lluvia intensa es bajo según el National Weather Service, varios centros urbanos del Noreste, desde Washington D.C. hasta Boston, enfrentarán condiciones invernales mixtas en la tarde y noche de hoy. Las autoridades pronostican lluvia con granizo antes del amanecer del sábado y las acumulaciones de nieve, aunque normalmente débiles, podrían presentarse en zonas elevadas y rutas montañosas cercanas a la autopista I-95, lo que afectará la visibilidad y el tránsito en horas pico.

Una tormenta con granizo se aproxima: cuáles son las zonas en alerta por lluvia y nieve. (Fuente: archivo).

En estados del Medio Oeste y alrededor de los Grandes Lagos, especialmente en áreas cercanas al agua, los pronósticos señalan la posibilidad de nieve moderada por efecto lago, lo que puede generar bandas de nieve persistentes hasta el fin de semana.

Centro y Sur

En el Sur y zonas del Centro, la influencia de una masa de aire más seco hace que las lluvias sean escasas o inexistentes hoy, y el National Weather Service no ha emitido alertas significativas de lluvia excesiva para estas regiones.

Sin embargo, un frente frío fuerte avanza hacia Texas y partes del centro, llevando temperaturas considerablemente más bajas y con posibilidad de nieve ligera en el Panhandle tejano desde esta noche hasta la mañana del sábado, aunque con baja probabilidad de lluvia significativa.

Pronóstico extendido para el fin de semana

De cara al fin de semana, el National Weather Service anticipa la continuidad de un patrón invernal con temperaturas bajas en gran parte del país, especialmente en el centro y el este de Estados Unidos. Para el sábado, el avance de aire frío mantendrá condiciones secas en amplias regiones, aunque persistirá la posibilidad de lluvia en el Noreste y alrededores de los Grandes Lagos, con nieve aislada en zonas elevadas. El domingo, los pronósticos muestran una tendencia hacia un clima más estable en el centro y sur del país, mientras el noreste podría registrar nubes, frío intenso y eventos puntuales de nieve ligera, sin indicios de lluvias o tormentas severas generalizadas.