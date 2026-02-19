El centro de pronostico del Fox anunció la potencial llegada de una tormenta de nieve en el noreste del país que podría afectar a millones de residentes en el corredor de la interestatal 95 desde el domingo a la noche. Esto se debe a la formación de un sistema de baja presión frente a la costa atlántica que podría convertirse en lo que ellos denominan un “nor-easter”. La incertidumbre está en la cantidad de nieve que caerá y dónde. Es un tipo de tormenta costera que combina la caída de una densa cantidad de nieve, mucho viento y un drástico descenso en la temperatura. Lo que se advierte hasta el momento es: Los meteorólogos recomiendan estar atentos a las actualizaciones climáticas del fin de semana, ya que se prevén cambios en el pronóstico en los próximos días. Según el pronóstico, es probable que impacte en áreas del Atlántico medio y el Noreste, se incluyen estados como Filadelfia, Nueva york y Boston. Por otro lado, estados como Connecticut, Rhode Island y el sureste de Massachusetts también podrían sentir efectos de esta tormenta, con altas probabilidades de acumulación de nieve.