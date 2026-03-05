El 1 de septiembre de 2025 se implementó en California un programa de apoyo económico dirigido a artistas del condado de Sacramento. Esta iniciativa estatal tiene como objetivo que cientos de individuos reciban un cheque mensual de 850 dólares durante 12 meses, lo que representará en su finalización un beneficio total de 10.200 dólares. A través de esta iniciativa, las autoridades pretenden ofrecer estabilidad a profesionales que se desempeñan en campos como música, danza, cine, teatro, literatura, diseño, artes visuales, artesanías y otras manifestaciones culturales abarcadas en las 13 disciplinas reconocidas. El Programa de Becas de Crecimiento Creativo, implementado por la Oficina de Artes y Cultura (OAC), tiene como finalidad proporcionar apoyo a miles de creadores de diversas disciplinas. Con un presupuesto de 2.04 millones de dólares, se han seleccionado 200 beneficiarios que recibirán los pagos hasta agosto de 2026. Quienes deseen participar deben satisfacer las siguientes condiciones: El cheque de USD 850 en California no está sujeto a un uso específico. De acuerdo con la OAC, cada artista tiene la libertad de destinarlo a cubrir gastos personales, adquirir materiales o invertir en proyectos que fortalezcan su carrera creativa. Este programa, que se extenderá hasta agosto de 2026, se posiciona como una de las iniciativas más significativas de apoyo a la cultura en Estados Unidos durante el periodo 2025-2026.