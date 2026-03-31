Un nuevo sistema meteorológico avanza sobre Estados Unidos y encendió las alertas por un escenario de lluvias intensas, tormentas severas, vientos peligrosos y un fuerte descenso de temperatura. El fenómeno se perfila como uno de los cambios de tiempo más marcados de los últimos días y podría impactar a varias ciudades con acumulados importantes de agua y un ingreso repentino de aire frío. De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, el avance de un frente frío sobre amplias zonas del país favorecerá un combo de tormentas eléctricas, granizo, ráfagas intensas y lluvias persistentes, antes de dar paso a una ola polar con temperaturas mucho más bajas para el inicio de abril. Entre las regiones más expuestas aparecen sectores del Medio Oeste, los Grandes Lagos, el Valle de Ohio y parte del centro-sur del país, donde el aire cálido y húmedo chocará con el ingreso de aire frío. En ese corredor, ciudades como Chicago, Indianapolis, Columbus, Cleveland, Detroit, Amarillo y otras áreas del centro y este de Estados Unidos podrían atravesar tormentas con fuerte actividad eléctrica, ráfagas dañinas y lluvias abundantes. Los informes también advierten que algunas tormentas podrían organizarse rápidamente y descargar grandes volúmenes de agua en poco tiempo, elevando el riesgo de anegamientos, calles inundadas y complicaciones en la circulación. Después del paso de las tormentas, el patrón cambiará de forma brusca. Meteorólogos vienen señalando que detrás de este sistema ingresará una masa de aire mucho más fría, capaz de provocar una caída marcada de las temperaturas en varias regiones del país, especialmente en áreas del centro, el este y parte del noreste. Ese contraste dejará jornadas con sensación térmica mucho más baja, mañanas frías y un escenario que muchos ya describen como una nueva ola polar para comenzar abril. Frente a este panorama, el pronóstico del tiempo en Estados Unidos recomienda seguir de cerca las actualizaciones oficiales, sobre todo en las ciudades que queden bajo alertas por tormentas severas, lluvias intensas o fuerte descenso térmico. El momento más delicado suele concentrarse en el paso del frente, cuando pueden combinarse tormentas violentas con cambios bruscos de temperatura.