Muchos inquilinos se preguntan qué ocurre cuando vence el contrato y el propietario decide no renovarlo. En estados como California, la normativa vigente establece límites claros que pueden permitirles seguir en la vivienda bajo ciertas condiciones. De esta forma nadie puede ser desalojado de forma inmediata o arbitraria. Aunque el contrato haya vencido, existen condiciones específicas que deben cumplirse antes de exigir la salida del inquilino. La clave está en la Ley de Protección al Inquilino, que define cuándo un propietario puede iniciar un desalojo y qué derechos tienen los arrendatarios durante todo el proceso. En el estado de California, el vencimiento del contrato no significa que el inquilino deba abandonar la propiedad de manera automática. La legislación vigente impide que los propietarios desalojen sin una causa válida y sin intervención judicial. Esto implica que, incluso si el propietario decide no renovar, el inquilino tiene permitido seguir ocupando la vivienda hasta que exista una orden judicial que autorice el desalojo. Además, cualquier intento de forzar la salida sin intervención legal —como cambiar cerraduras o cortar servicios— es ilegal y puede derivar en sanciones. La normativa establece límites claros sobre lo que los propietarios pueden hacer y protege a los inquilinos frente a desalojos arbitrarios. Esta ley prohibe la llamada “autoayuda”, es decir, cualquier acción directa del propietario para expulsar al inquilino sin pasar por la Justicia. Estas conductas pueden ser denunciadas y derivar en demandas civiles o sanciones legales contra el propietario. Aunque la ley protege a los inquilinos, existen causas específicas que habilitan un desalojo legal. Estas se dividen en dos grandes categorías. En estos últimos casos, la ley exige que el propietario otorgue una compensación económica equivalente a un mes de alquiler para facilitar la reubicación. Este esquema busca equilibrar los derechos de ambas partes, pero deja en claro que ningún inquilino puede ser desalojado sin un proceso legal completo.