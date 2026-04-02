Una potente “tormenta de Pascuas” avanza sobre Estados Unidos y activa alertas amarillas y rojas por inundaciones en amplias regiones, con lluvias intensas y tormentas que podrían complicar viajes y actividades durante el fin de semana largo. El fenómeno se intensifica desde el jueves y se extenderá hasta Pascuas, afectando desde las Planicies hasta el Valle del Mississippi, los Grandes Lagos y parte del este del país, con acumulados que superarán los niveles habituales. Los especialistas advierten que no se trata de un único evento, sino de varias rondas de tormentas consecutivas que elevan el riesgo de inundaciones repentinas y crecidas de ríos, sobre todo en zonas donde el suelo no alcanzará a drenar. El sistema climático se consolida hacia el fin de semana y concentra el mayor impacto en el centro y este de Estados Unidos, donde las lluvias persistentes podrían generar anegamientos tanto en áreas urbanas como rurales. Las regiones bajo alerta incluyen el Valle del Mississippi, los Grandes Lagos, las Planicies centrales y del sur —con foco en Texas, Oklahoma y Kansas—, además de sectores de los Apalaches y la costa norte del Golfo. A medida que avance el fin de semana, el frente se desplazará hacia el noreste y ampliará el área afectada. En términos de acumulados, se esperan entre 1 y 4 pulgadas de lluvia de forma general, con máximos locales que podrían alcanzar las 6 pulgadas. La clave es que estas precipitaciones no caerán de una sola vez, sino en episodios repetidos que incrementan el riesgo de desbordes. El mayor peligro de esta “tormenta de Pascuas” está en la persistencia. Las tormentas se repetirán durante varios días sobre las mismas zonas, lo que impide que el agua se absorba y favorece la acumulación en calles, arroyos y ríos. Este patrón puede derivar en inundaciones repentinas, crecidas sostenidas y complicaciones en rutas y vuelos, especialmente en áreas urbanas. Además, algunas tormentas podrían desarrollarse durante la noche, lo que aumenta el riesgo al reducir la capacidad de anticipación. A medida que el sistema avance hacia los Grandes Lagos, un frente frío activará nuevas tormentas hacia el este y el sur, manteniendo condiciones inestables durante todo el fin de semana. Al mismo tiempo, en el norte del país se espera un contraste marcado, con la posible reaparición de nieve y hielo, lo que suma otro factor de complicación para el tránsito y los servicios. El desarrollo de este sistema coincide con uno de los fines de semana con mayor movimiento en Estados Unidos, lo que podría generar demoras y cancelaciones en vuelos, así como interrupciones en rutas clave. Las autoridades recomiendan seguir de cerca las alertas meteorológicas locales y prever posibles cambios en planes, especialmente en las zonas bajo alerta más elevada, donde el riesgo de inundaciones será mayor. En particular, los desplazamientos por carretera podrían verse afectados por tramos anegados o visibilidad reducida durante tormentas intensas, mientras que en aeropuertos de regiones clave no se descartan retrasos en cadena. También se prevén complicaciones en actividades al aire libre y eventos vinculados a Pascuas, que podrían suspenderse o reprogramarse según evolucione el sistema.