Con el fin del segundo mandato de Ron DeSantis, el mapa político del estado comienza a redefinirse y las primeras encuestas ya muestran quiénes parten con ventaja en la elección a gobernador de Florida 2026. Un relevamiento reciente de Mason-Dixon Polling & Strategy, realizado entre votantes republicanos y demócratas, ofrece una primera fotografía del escenario de cara a las primarias previstas para agosto. Dentro del Partido Republicano, el nombre que aparece al frente es el congresista Byron Donalds. Según el sondeo, concentra el 37% de la intención de voto en la interna partidaria. El legislador cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, un factor que podría consolidar su posicionamiento entre los votantes conservadores. Más atrás se ubican: Sin embargo, el dato más relevante es el alto porcentaje de indecisos: casi la mitad de los republicanos encuestados aún no definió su preferencia. Este margen deja abierta la posibilidad de movimientos bruscos en los próximos meses. En el campo demócrata, el escenario luce más fragmentado. El excongresista David Jolly encabeza la intención de voto con 23%, seguido por Jerry Demings con 19%. No obstante, el 58% de los votantes demócratas consultados se declaró indeciso, lo que evidencia la ausencia de un liderazgo consolidado dentro del partido. Ambos aspirantes presentan niveles de desconocimiento superiores al 50%, un dato que podría jugar un papel clave en una contienda donde la visibilidad pública será determinante. La falta de una figura dominante contrasta con la ventaja inicial que exhibe el bloque republicano en términos de posicionamiento interno. Más allá de los nombres que lideran las encuestas, la boleta para la gobernación de Florida 2026 incluye una extensa nómina de aspirantes. Por el Partido Republicano figuran, entre otros: En el Partido Demócrata aparecen: También se suman candidatos independientes y de partidos minoritarios, lo que anticipa una contienda amplia y competitiva.