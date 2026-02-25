En plena temporada de impuestos 2026, millones de contribuyentes comenzaron a recibir reembolsos del IRS de hasta USD 2,000 correspondientes al año fiscal 2025. El proceso está a cargo del Internal Revenue Service (IRS), que ya activó el cronograma oficial de devoluciones tras la apertura formal de la temporada tributaria a fines de enero. El monto no corresponde a un nuevo estímulo económico ni a un bono extraordinario. Se trata de devoluciones legítimas de impuestos generadas por: Entre los beneficios más relevantes se encuentran: Quienes combinaron retenciones elevadas con créditos fiscales suelen recibir los montos más altos. El depósito se realiza directamente en la cuenta bancaria si el contribuyente eligió esa modalidad al presentar su declaración electrónica. El calendario estimado de pagos indica que los primeros depósitos comenzaron a acreditarse en febrero. El IRS mantiene como referencia un plazo de hasta 21 días para procesar la mayoría de las declaraciones electrónicas sin errores. En líneas generales: Para consultar el estado del trámite, los contribuyentes pueden utilizar la herramienta oficial “Where’s My Refund?” disponible en el sitio web del IRS, que se actualiza diariamente. El organismo insiste en que el depósito directo es el método más rápido y seguro frente al envío de cheques en papel. No todos los contribuyentes acceden automáticamente al monto máximo. Para recibir un reembolso de USD 2,000 o más en 2026, es necesario: Además, el IRS recomienda revisar cuidadosamente los datos bancarios, evitar errores en los formularios y presentar la declaración de manera electrónica para acelerar el procesamiento.