La alerta por accidentes de tránsito en Nueva York pone el foco en un dato clave: quienes dejen pasar ciertos plazos podrían perder todo el dinero de la indemnización. Si el siniestro incluye unidades públicas, como las de la MTA o distritos escolares, la ley exige actuar con rapidez. No cumplir con los requisitos procesales puede dejar a la víctima sin compensación por gastos médicos, salarios perdidos y daños futuros. En casos contra la MTA u otras entidades públicas, la persona lesionada debe presentar un Aviso de Reclamación dentro de los 90 días desde el accidente. El plazo máximo para demandar es de un año y 90 días. Cuando el autobús pertenece a una empresa privada (chárter, turístico o shuttle), suele regir el límite general de tres años para reclamos por lesiones. Si estos plazos vencen, se pierde el derecho a indemnización, sin importar la gravedad del daño. Estos accidentes de tránsito pueden involucrar múltiples responsables. No solo el conductor: también la empresa operadora, contratistas de mantenimiento o entidades públicas. Entre las causas más comunes se encuentran: Nueva York aplica la regla de negligencia comparativa pura. La víctima puede cobrar aunque tenga parte de culpa, pero el monto se reduce según su responsabilidad. Actuar dentro del plazo legal es clave para no perder toda la indemnización.