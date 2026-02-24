El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propuso un nuevo proyecto que modifica la forma de gestionar, procesar y aprobar los permisos temporales de trabajo que antes representaban una vía legal rápida para quienes querían ingresar al país. No obstante, el gobierno confirmó que los permisos temporales podrían llegar a atrasarse hasta un año, debido al proyecto que propuso el DHS. También, descarta automáticamente a muchos solicitantes, en el contexto de políticas anti migratorias que impulsa la administración de Donald Trump. El DHS propone que la recepción de solicitudes de permisos temporales de trabajo quede suspendida hasta que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) tome una decisión respecto a todos los casos que ya tienen, lo que estiman que como poco, podría demorarse un promedio de 180 días teniendo en cuenta que el gobierno ya está atrasado en esta materia: actualmente gestiona más de 1,4 millones de solicitudes pendientes. Por otro lado, también plantea la necesidad de descalificar a los inmigrantes que hayan ingresado al país de forma ilegal con el mero objetivo de conseguir el permiso de trabajo. La propuesta ataca a las personas que solicitan refugio con el argumento de ser perseguidos en su país de origen. Además, propone replantear los puntos a tener en cuenta es que si se aprueba la propuesta, ahora las personas deberían comenzar a pensar sus planes con ese periodo promedio de aprobación. Anteriormente, por más de 30 años la ley permitía que los funcionarios de inmigración otorguen estos permisos si sus casos ya llevaban hasta 180 días sin resolverse. La duración estimada desde que se recibía el permiso era de 150 días a partir de la fecha en la que se aprobó dicha visa. En algunos casos, si se cumplen algunos de los requisitos que exige el organismo, se puede extender 30 días más.