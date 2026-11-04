La IFAB determina en qué situaciones la pelota debe quedar fuera de juego.

La International Football Association Board (IFAB) es el órgano autorizado de realizar y aprobar cambios en las reglas del juego, así como también de explicar cómo se debe actuar en cada situación que ocurra dentro de la cancha.

En el reglamento que difunden se contemplan las situaciones ordinarias del fútbol, pero también aquellas que rara vez ocurren y que podrían generar suma confusión, por ejemplo, qué sucede si la pelota de un equipo choca con el árbitro y ese accidente termina en gol.

Qué pasa en fútbol si la pelota choca con el árbitro y termina en gol

De acuerdo con las reglas oficiales, la pelota deja de estar en juego cuando golpea a un árbitro o cualquier otro integrante del equipo arbitral si este choque resulta en que la pelota ingrese al arco y se convierta en gol. En estos casos, el acierto se desestima por completo.

La bola también se considera fuera fue juego si choca con un árbitro y este accidente da lugar al inicio de un ataque favorecedor para el equipo contrario o si el choque produce que el balón deje de estar en posesión del equipo que la tenía hasta ese momento.

Cuando la pelota choca al árbitro y se convierte en gol, la situación se desestima y el punto no se cuenta.

Cómo se sigue después del accidente, según la IFAB

En todos los casos en los que el balón deba detenerse por contacto directo con el árbitro en alguna de las situaciones antes mencionadas, la jugada se renueva con un balón a tierra.

Esto quiere decir que la pelota se deja caer libremente para que el juego continue, sin que corresponda un gol, un saque o un tiro libre.

Si en el momento en el que el juego se detuvo el balón estaba en el área, la pelota cae y queda en posesión del arquero.

Si estaba fuera del área, el árbitro intenta que la pelota quede en posesión del equipo al que le habría correspondido antes de la interrupción. De no poder determinarse, se deja caer para el jugador que la tocó por última vez.

El resto de los jugadores debe permanecer a 4 metros del balón como mínimo hasta que la pelota esté en juego.