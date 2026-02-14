Cuando fallece el titular de una cuenta bancaria, muchos hijos y cónyuges temen heredar deudas. En Estados Unidos, esas obligaciones no pasan automáticamente a la familia: primero se pagan con los bienes de la herencia o sucesión. Si el patrimonio no alcanza, lo habitual es que la deuda quede impaga. Aun así, existen excepciones legales que pueden generar responsabilidad personal, según el tipo de obligación y la ley del estado. Las deudas se trasladan a la sucesión y se cubren con los activos del fallecido. Los hijos, en general, no deben responder con su propio dinero si no firmaron el compromiso. El albacea o representante personal es quien paga a los acreedores con los bienes de la herencia. Si no hay testamento, una corte designa a un administrador para cumplir esa función. La Ley de Cobranza Imparcial de Deudas (FDCPA) limita a quién pueden contactar los cobradores. Solo pueden hablar con personas autorizadas y deben respetar horarios y reglas. Si hay abusos, se puede exigir por escrito que cesen las comunicaciones y denunciar ante la Federal Trade Commission (FTC) o el fiscal general estatal.